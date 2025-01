Potenza: “le abitazioni che si costruiranno nell’area devono essere assegnate agli abitanti di Bucaletto”. Queste le ultime novità

Al centro dei lavori odierni della Terza commissione consiliare permanente (Attività Produttive, Territorio e Ambiente), presieduta da Leone (FdI), la Proposta di legge N. 44/2024 ‘Modifica della legge regionale 18 Dicembre 2007, N. 24 — Emergenza abitativa del quartiere Bucaletto a Potenza” di iniziativa del Consigliere Piero Lacorazza.

Con lo strumento legislativo, modificando e integrando la L.R. n.24/2007, “si mira a migliorare l’efficienza e l’equità nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) in Basilicata consentendo ai Comuni (incluso Potenza) di riservare fino al 20% degli alloggi ERP annualmente assegnati per risolvere situazioni abitative che rappresentano un’aberrazione del diritto di cittadinanza; permettere alla Regione su proposta dei Comuni, in collaborazione con Ater, di promuovere programmi speciali per Mobilità e/o assegnazione di alloggi realizzati con fondi PNRR, PNC e PINQUA; garantire la sistemazione di nuclei familiari in situazioni di grave necessità abitativa o esigenze locali; introdurre soluzioni di sistemazioni provvisorie per un massimo di tre anni, derogando ai requisiti di accesso all’ERP per rispettare i tempi dei programmi di rigenerazione urbana.

È anche necessario garantire il rinnovo dei contributi economici per l’autonoma sistemazione abitativa, assicurando un contributo a rimborso per le spese di locazione in favore degli abitati di Bucaletto che, in autonomia e in piena libertà, scelgono di abbandonare il prefabbricato, in favore di una abitazione, essendo ormai superato quanto previsto dalla DGR 1048/2017.

Inoltre, si intende estendere la disciplina dei canoni di locazione parametrati al reddito agli assegnatari di prefabbricati, in particolare nel quartiere Bucaletto.

Il canone sarà calcolato in base all’ISEE, con un tetto massimo di €1,20/m² al mese, adeguabile secondo l’indice ISTAT, considerando la natura e le condizioni degli alloggi”.

Dopo l’illustrazione della proposta di legge, il consigliere Lacorazza si è detto aperto a una discussione tesa al miglioramento dell’impianto normativo.

Ha spiegato il capogruppo del Pd:

“Si tratta di una norma di civiltà, accolta positivamente da tutte le forze politiche, per chiudere una ferita storica della città capoluogo di regione.

È necessario intervenire tempestivamente accogliendo i suggerimenti tecnici che provengono dal dipartimento al ramo e dall’Ater di Potenza, e giungere a un’approvazione del testo entro il mese di Febbraio”.

Lacorazza, nel suo intervento, ha fatto riferimento anche alla questione delle “Vele” di Scampia, “questione – ha detto – risolta con un tavolo tecnico al quale ha partecipato il Prefetto”.

Auditi dai Commissari l’Assessore del Comune di Potenza, con delega al quartiere Bucaletto, Francesco Giuzio, coadiuvato dal dirigente Romaniello; il Direttore generale della Direzione generale regionale alle Infrastrutture e mobilità, Antonio Altomonte, l’Amministratore unico dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Potenza, Antonio Pietro Salvia, coadiuvato dall’ing. Arcieri, la rappresentante dell’Associazione “La nuova Cittadella” di Potenza, Michela Marino, la referente Caritas della Diocesi Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano.

Per Romaniello, “i tre emendamenti alla legge regionale N. 24/2007 introducono fattispecie che consentono all’amministrazione comunale di avere più strumenti per riqualificare un quartiere complesso come quello di Bucaletto”.

L’Assessore Giuzio, dopo aver fatto il punto sulla popolazione residente a Bucaletto e sui prefabbricati esistenti, si è espresso positivamente sulla riserva fino al 20% degli alloggi ERP e, in merito ai canoni degli alloggi, ha riferito che “l’introduzione della norma consentirebbe al Comune di parametrare i canoni in base all’Isee”.

Giuzio ha poi portato all’attenzione della Commissione una deliberazione del Consiglio Comunale del 2019 che stabiliva “Linee guida per la riqualificazione del quartiere Bucaletto”, con le quali, tra l’altro, si prevedeva che gli alloggi di nuova costruzione fossero prioritariamente assegnati ai nuclei familiari residenti a Bucaletto.

Il Direttore generale Altomonte ha affermato che “l’emendamento relativo alla riserva del 20% è percorribile, mentre occorrerebbe porre attenzione a non ledere i diritti di chi è già in graduatoria, per evitare eventuali contenziosi”.

L’ing. Arcieri dell’Ater ha fornito indicazioni tecniche sulla riserva del 20% e sui canoni di locazione.

Per quanto riguarda la mobilità, ha espresso dei dubbi, in quanto è “difficile da applicare, considerato che non si riescono a sgomberare gli occupatori abusivi”.

L’Amministratore unico Salvia si è detto “d’accordo a vagliare tutte le modifiche sulla legge 24/2007, purché si risolva l’annoso problema della cittadella di Bucaletto”.

A parere di Michela Marino, “le abitazioni che si costruiranno nell’area devono essere assegnate agli abitanti di Bucaletto”.

Dello stesso avviso è anche Marina Buoncristiano.

Ha detto:

“Si tratta di circa 240 famiglie che devono avere la precedenza assoluta nell’assegnazione degli alloggi.

Per quanto riguarda il pagamento dei canoni è necessario equipararli a quelli delle case popolari.

È fondamentale superare in tempi rapidi le criticità riguardanti lo sgombero delle aree e approvare rapidamente questa proposta di legge.” Alla discussione sono intervenuti, oltre al presidente Leone, i consiglieri Fanelli e Marrese.

Fanelli (Lega) ha sottolineato che il dipartimento alle Infrastrutture e Mobilità sta lavorando per una rivisitazione complessiva della legge regionale 24/2007.

Marrese (Bd) ha sollecitato un intervento urgente per Bucaletto.

Il presidente Leone, dopo aver chiesto ai tecnici dell’Ater e al Dg Altomonte di inviare una relazione con i suggerimenti proposti, ha auspicato l’approvazione in tempi brevi della proposta di legge per risolvere definitivamente un problema che si trascina da anni.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Leone (FdI), i consiglieri Fanelli (Lega), Lacorazza (Pd), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Aliandro (FI), Marrese (Bd), Verri (M5s), Chiorazzo (Bcc).