Potenza, le Fiamme Gialle celebrano il Patrono San Matteo: “Sul suo esempio, l’esercizio fedele del dovere”

Oggi, 26 Settembre, alle ore 10:30, presso la sala convegno della Caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.”, sede del Comando Regionale Basilicata delle Fiamme Gialle, sita in Potenza, alla via Meccanica n. 2, è stata celebrata la Santa Messa in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Guardia di Finanza “San Matteo”.

La funzione religiosa è stata officiata dal vescovo di Potenza, S.E. Mons. Salvatore Ligorio, unitamente al Cappellano Militare per la Basilicata, don Giovanni Caggianese.

Alla celebrazione, cui ha partecipato una rappresentanza dei finanzieri di ogni ordine e grado in servizio alla sede di Potenza, nonché quelli in pensione appartenenti alla sede dell’Associazione Nazionale Finanzieri

d’Italia (A.N.F.I.) di Potenza, ha presenziato il Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Antonio De Nisi.

Ecco quanto fa sapere, in un comunicato ufficiale, il Comando Provinciale Potenza:

“San Matteo Apostolo ed Evangelista, la cui festa liturgica cade il 21 Settembre, è stato proclamato Patrono della Guardia di Finanza da Papa Pio XII nel 1934, affinché tutti gli appartenenti al Corpo potessero, sul suo esempio, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo.

A margine della celebrazione, il Generale De Nisi ha voluto ringraziare il vescovo di Potenza – S.E. Mons. Salvatore Ligorio – per la partecipazione alla celebrazione del Santo Patrono del Corpo e ha voluto dedicare un momento di riflessione per gli appartenenti al Corpo caduti durante il servizio”.