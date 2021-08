Potenza: l’ex assessore Padula aderisce a Italia Viva

“È con grande affetto che accogliamo nel nostro partito Marika Padula”.

Lo dichiara la coordinatrice cittadina di Italia Viva del Comune di Potenza, Jessica Boccia, che spiega:

“Marika è una donna di grande spessore che negli anni, prima come manager aziendale e poi come politica e amministratrice, ha dimostrato grande valore e amore per la nostra città.

Per Italia Viva si tratta di un ulteriore segnale di crescita che non può che inorgoglirci.

A Marika il più grande benvenuto nella nostra comunità con la certezza che insieme potremmo fare grandi cose per il partito ma soprattutto per la città capoluogo.

Le sue battaglie a favore delle pari opportunità e contro la violenza sulle donne sono le battaglie di tutte noi.

Avanti per un Paese migliore”.

