Potenza: l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore questa sera in provincia. I dettagli

In occasione della prima edizione della Kermesse Musicale “PHASEOLUS WEEK”, la suggestiva Piazza Aldo Moro a Sarconi si trasformerà questa sera in un palcoscenico d’eccezione per una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento!

Il protagonista assoluto dell’evento sarà l’acclamata Orchestra Italiana di Renzo Arbore, fondata nel 1991.

Questo gruppo musicale, celebre in tutto il mondo, ha saputo rilanciare la tradizione napoletana a livello internazionale, fondendo suoni e culture diverse in un mix armonioso e travolgente.

Con uno stile inconfondibile che amalgama la musica napoletana con generi come jazz, swing e blues, l’Orchestra Italiana è diventata un’icona indiscussa della musica italiana contemporanea.

Scrivono gli organizzatori:

“Non perdete questa occasione unica per vivere l’emozione di un’esibizione dal vivo di un ensemble che ha scritto una pagina indelebile nella storia musicale del nostro Paese.

Sarà una serata magica, in cui potrete ballare e lasciarvi trasportare dalle melodie sotto il cielo stellato di Sarconi!”.

Ecco la locandina dell’evento.