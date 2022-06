Potenza: l’unico Coro Gospel della Basilicata pronto per un concerto! Ecco i dettagli dell’evento

Martedì 21 Giugno 2022, il Coro Gospel Voices’ Power (unico coro Gospel della Basilicata) sarà presente presso l’Istituto Penitenziario di Potenza, dove porterà i suoi ritmi coinvolgenti con un concerto per gli ospiti della casa circondariale, tale evento sarà possibile grazie alla manifestazione denominata “Festa della Musica”, promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica).

La festa della musica nasce il 21 Giugno del 1982, su iniziativa del Ministero della Cultura francese, in Italia nel 2016 la manifestazione grazie al lavoro svolto dall’ AIPFM, e dalla presenza istituzionale dell’allora Ministero dei beni culturali e turistici, ha coinvolto più di 700 città, dando vita ad una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

