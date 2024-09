Potenza: manca poco alla pedalata urbana che si snoderà per le vie cittadine. I dettagli dell’iniziativa

Sabato 21 Settembre, alle 16:30, presso il Palazzo della Cultura di Potenza (Via Cesare Battisti, 22), l’Università degli Studi della Basilicata, in cooperazione con FIAB Potenza ciclOstile ed i tre Lions Club cittadini, L.C. Potenza Host, LC. Potenza Pretoria e L.C. Potenza Duomo, presenteranno al pubblico ed agli organi di stampa la pedalata urbana di Domenica 22 Settembre, intitolata Ricercatori di Sostenibilità.

L’iniziativa è inserita nell’ambito dei vari eventi che precedono la Notte Europea dei Ricercatori in programma per il 27 Settembre p.v., che si svolgerà in concomitanza con tutte le università e centri di ricerca d’Europa.

La pedalata urbana di Domenica 22 Settembre, che partirà dal centro storico, si snoderà tra le vie cittadine per terminare presso il Campus universitario di Macchia Romana, si pone l’obiettivo di mettere a contatto il mondo della ricerca scientifica e umanistica con la popolazione e, più in particolare, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità urbana e sull’attività fisica come mezzo di prevenzione delle malattie.

Seguiranno alla presentazione due interventi di docenti dell’Università degli Studi della Basilicata su temi di rilevanza attuale:

Il Prof. Beniamino Murgante, Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, affronterà il tema della mobilità sostenibile con “Costruire la Città a 15 Minuti: pedalare verso un futuro sostenibile”.

Prof. Oreste Claudio Buonomo, Ordinario di Chirurgia Generale, discuterà l’importanza dell’attività fisica per le pazienti di cancro al seno con il tema “Attività Fisica Adattata: un benessere duraturo dopo il cancro al seno”.

Di seguito la locandina con i dettagli.