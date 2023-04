Potenza, manifestazione davanti la Regione: “oggi la prima risposta del popolo lucano al disegno di Autonomia Differenziata”. I dettagli

“E’ stata la prima risposta partecipata del popolo lucano contro il disegno del Governo che attraverso la cosiddetta Autonomia Differenziata vuol dividere il Paese e penalizzare il Mezzogiorno”.

Così Carmine Ferrone, consigliere della Provincia di Potenza (Art. 1 – Pd) che ha partecipato alla manifestazione di oggi davanti la sede della Regione.

Aggiunge Ferrone:

“Al Governatore e alla Giunta Regionale che hanno sostenuto il disegno di legge Calderoli è arrivato forte e chiaro il messaggio politico e civico di chi si oppone e lo farà con tutti gli strumenti democratici a disposizione.

La presenza di numerosi sindaci ed amministratori locali ha rafforzato la protesta in quanto saranno colpiti soprattutto i piccoli Comuni e con essi le piccole comunità che non avranno gli stessi diritti e servizi di Comuni e comunità di regioni del Nord.

La prosecuzione della raccolta firme per una legge di iniziativa popolare contro l’autonomia differenziata, promossa dal “Coordinamento per la democrazia costituzionale” è la testimonianza dell’isolamento in cui si sono ricacciati Governo e Giunta Regionale.

Il 25 aprile con i valori della Resistenza e dell’antifascismo rinnoveremo i valori dell’Unità del Paese”.a

