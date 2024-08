Potenza, medaglia alle Olimpiadi di Francia per la nostra Francesca Palumbo: queste le congratulazioni del Sindaco Telesca e dell’assessore Nardiello

Il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore allo sport Gerardo Nardiello esprimono:

“gioia e orgoglio per la straordinaria performance della nostra concittadina Francesca Palumbo, che ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto alle Olimpiadi di Francia.

Un traguardo che non solo celebra il talento e la determinazione di Francesca, ma rappresenta anche una vittoria per tutta la città di Potenza, che si conferma come una vera e propria ‘Città dello sport'”.

Il sindaco Vincenzo Telesca ha dichiarato:

“Siamo immensamente orgogliosi di Francesca Palumbo, un’atleta che ha saputo portare in alto il nome di Potenza nel mondo.

La sua medaglia d’argento è un esempio di dedizione e passione, e ci ricorda che con impegno e sacrificio si possono raggiungere traguardi straordinari. Francesca è un modello per le nuove generazioni.”

L’assessore allo sport Gerardo Nardiello ha aggiunto: ”

La vittoria di Francesca è un momento storico per la nostra comunità. È un segno che Potenza è un terreno fertile per il talento sportivo e che le nostre politiche a sostegno dello sport stanno dando i loro frutti.

Ci impegneremo a supportare sempre di più i nostri giovani atleti affinché possano seguire le orme di Francesca e raggiungere i loro sogni. D’altro canto Francesca è la nostra ambasciatrice della città dei giovani e non poteva dare esempio migliore”.

I due hanno più concluso:

“Ci congratuliamo di cuore con Francesca Palumbo e la ringraziamo per aver reso orgogliosa la nostra città.

Potenza continuerà a sostenere e promuovere lo sport e i giovani come fondamenta per la crescita e il benessere della comunità”.