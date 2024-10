Potenza-Melfi: ultimato, nel rispetto dei tempi, l’intervento di manutenzione su questo viadotto. I dettagli

Anas comunica:

“Nella giornata di domani, sabato 5 ottobre, Anas ultimerà – nel rispetto dei tempi programmati e comunicati – le attività principali relative all’intervento di manutenzione programmata eseguito sul viadotto ‘Seminiello’ situato lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, in provincia di Potenza.

L’intervento è consistito, principalmente, nel risanamento delle strutture, nel consolidamento delle fondazioni e rifacimento dei rilevati a tergo del viadotto, a seguito di movimento franoso oltre che nelle sistemazioni di aree in frana lungo una tratta stradale entrata a far parte delle competenze di Anas nel novembre 2018 (precedentemente ex SP148 ‘Melfi-Ofanto’).

Ciò permetterà la riapertura della tratta stradale compresa tra il km 50,500 (dall’immissione sulla SS658/dir) ed il km 58,900 (innesto con la SS655 “Bradanica”), interdetta in precedenza per l’esecuzione delle attività; per il completamento dell’intero intervento sarà attivo il senso unico alternato esclusivamente in corrispondenza dell’opera.

PROSSIMI INTERVENTI IN FASE DI AVVIO

Entro la fine del mese di ottobre verranno poi avviati i lavori di manutenzione programmata per il risanamento corticale delle strutture e l’impermeabilizzazione degli impalcati dei viadotti Bosco al km 13,555, Cesaracchio al km 14,020 e Giaconelli al km 45,270 per un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro.

Entro il mese di novembre – già ultimate le attività afferenti al ripristino della regimentazione idraulica e parziale risanamento corticale delle limitrofe gallerie ‘Seminiello’ e ‘Cardinale’, nel territorio comunale di Melfi (PZ), per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro – verrà avviato anche l’intervento di ripristino strutturale della galleria “Cardinale” (in un tratto stradale già interdetto al transito, con circolazione deviata lungo la SS658dir), per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro.

I lavori consisteranno, principalmente, nel rifacimento della calotta e nel consolidamento del tunnel, con ultimazione fissata entro la fine della prossima estate.

In fase di progettazione – con un investimento stimato intorno ai 6 milioni di euro – un intervento similare anche per la galleria “Seminiello” (fruibile da domani con la riapertura del viadotto omonimo).

Entro l’anno, infine, al via anche ulteriori interventi – per un investimento complessivo di 3,4 milioni di euro – per lavori di risanamento corticale e regimentazione delle acque di una serie di cavalcavia presenti lungo il tracciato della SS658 ‘Potenza-Melfi'”.