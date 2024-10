Tito scalo: “Ridare un futuro a 41 famiglie”. Ecco che cosa sta succedendo

“L’invio delle lettere per il licenziamento collettivo ai 41 addetti della Favorit non fanno che acuire la preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Tito scalo.

Servono interventi urgenti da parte della Regione e del Governo nazionale per bloccare la chiusura di una azienda che rappresenta un marchio storico della tradizione italiana“.

È quanto chiede il capogruppo del fronte della sinistra in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, intervenendo sulla vertenza della Favorit, l’azienda produttrice di materiale per la scuola e per l’ufficio.

In mattinata, il capogruppo in Consiglio regionale con il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa, ha visitato l’azienda ed incontrato i sindacati ed i lavoratori che sono da oggi in assemblea.

Sottolinea il consigliere Bochicchio:

“La chiusura di una azienda di proprietà francese a causa della crisi del mercato mi preoccupa.

Per questo ho deciso di esprimere personalmente a loro la mia solidarietà garantendo il massimo impegno perché vengano trovate soluzioni, al più presto, per scongiurare i licenziamenti ed evitare un ulteriore depauperamento del tessuto produttivo lucano“.