Potenza, mensa scolastica: queste le ultime notizie

“A seguito delle nostre segnalazioni, apprendiamo che gli uffici competenti si sono finalmente attivati, chiedendo al gestore una ricognizione nella mattinata di Lunedì.

Vigileremo attentamente su questo aspetto, poiché riteniamo che temi così delicati debbano essere formalizzati, piuttosto che trasferiti verbalmente, e certamente non attraverso i bambini stessi.

In questo “pasticcio”, ci sia concesso di essere fieri del nostro ruolo di opposizione, sempre vigile e attenta alla tutela dei cittadini, in particolare dei più piccoli.

Tuttavia, non possiamo esimerci dall’esprimere forte preoccupazione per la superficialità con cui l’attuale maggioranza affronta questioni tanto importanti.

Piuttosto che gestire i processi con attenzione e discernimento, questa amministrazione sembra essere più interessata a inseguire facili slogan propagandistici, trascurando il rigore necessario per affrontare le sfide che la città di Potenza si trova a fronteggiare.

Il dilettantismo con cui si muovono ci obbliga, come opposizione, a intervenire costantemente per porre rimedio agli errori, ma questo non ci tranquillizza affatto.

Fin dall’inizio era evidente che la squadra messa insieme dall’amministrazione Telesca fosse inadatta a rispondere alle reali esigenze di Potenza.

Nonostante ciò, abbiamo accantonato ogni pregiudizio, cercando di collaborare in modo costruttivo.

Purtroppo, la realtà si è dimostrata ancor più deludente delle nostre peggiori aspettative.

La mancanza di preparazione e la fretta con cui agiscono denotano un’incapacità di gestire questioni fondamentali per il benessere della città.

Il nostro ruolo di opposizione è svolto con dedizione e spirito di servizio, perché amiamo questa città e desideriamo garantire un futuro sereno ai suoi cittadini, soprattutto ai più piccoli.

La nostra azione di vigilanza si è rivelata essenziale per evitare che i bambini si trovassero in condizioni di disagio, che fosse per la mancanza di un pasto o per una gestione inadeguata delle loro intolleranze alimentari.

Governare una città non è un gioco, come invece sembrano credere alcuni esponenti della maggioranza. Servono competenza, approfondimento e, soprattutto, responsabilità.

La fretta con cui questa amministrazione prende decisioni cruciali è un aspetto che non possiamo ignorare.

“Chi ha fretta mostra che la cosa che sta per fare è troppo grande per lui”.

Invitiamo quindi la maggioranza ad adottare un approccio più attento e competente, perché questo è fondamentale per il bene della nostra città.

Continueremo a vigilare e a lavorare affinché Potenza non paghi il prezzo di una gestione sconsiderata”.

Così scrivono i Consiglieri di Opposizione del Comune di Potenza:

Vincenzo Aiello, Francesco Fanelli, Antonio Vigilante, Carmen Galgano, Giuseppe Pernice, Antonella Vaccaro, Gianmarco Blasi, Massimiliano Di Noia, Bruno Saponara.