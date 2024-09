Potenza, “migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare i servizi pubblici sul territorio”: ecco gli esiti di questo incontro

Questa mattina, presso il Dipartimento Salute della Regione Basilicata, l’assessore con delega alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha ricevuto l’assessora alle Pari Opportunità, Rapporti con la Sanità e Affari legali del Comune di Potenza, Angela Lavalle, per un incontro mirato a discutere potenziali collaborazioni e approfondire tematiche di comune interesse.

Durante l’incontro, sono stati esaminati diversi temi chiave riguardanti la salute e il benessere dei cittadini, con particolare attenzione alla possibilità di creare sinergie tra Comune e Regione per migliorare i servizi sanitari e sociali.

Entrambi gli assessori hanno espresso soddisfazione per la proficuità del dialogo e l’intenzione di proseguire l’interlocuzione, con l’obiettivo condiviso di raggiungere traguardi concreti in termini di servizi e salute per la comunità.

L’assessora Lavalle ha sottolineato l’importanza di attivare progetti di prevenzione e sensibilizzazione su temi cruciali, mentre l’assessore Latronico ha confermato la disponibilità della Regione a lavorare in sinergia con il Comune per affrontare le sfide attuali e future nel campo della sanità e dei servizi alla persona.

Ha affermato l’assessora Lavalle:

“Questo incontro rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un percorso condiviso, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare i servizi pubblici sul territorio.

Le interlocuzioni continueranno nelle prossime settimane, con l’unico scopo di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti e una maggiore attenzione ai bisogni sanitari e sociali della comunità”.