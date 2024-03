Potenza: modifica all’orario delle scale mobili in vista della partita “Potenza – Picerno”. I dettagli

Modifiche all’orario delle scale mobili in vista della partita di calcio di oggi che si svolgerà presso lo stadio “VIVIANI” alle ore 20.45.

L’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro, sarà tra “POTENZA CALCIO – AZ PICERNO”.

Il Comune di Potenza rende noto:

“L’impianto di scale mobili ‘Prima’, tra viale Marconi e piazza Vittorio Emanuele II, nella serata di oggi, Lunedì 18 Marzo 2024, rimarrà aperto fino alle ore 23:00, in occasione della partita di calcio Potenza- Picerno, in programma allo stadio Viviani, per agevolare la mobilità di quanti assisteranno alla gara”.