Potenza, mons. Ligorio: “La Basilicata non è terra per giovani”. I dettagli

“La Basilicata non è terra per giovani: è come se i ragazzi lucani proprio come Giuseppe e Maria a Betlemme si sentissero continuamente dire: qui non c’è posto per voi”.

Così mons. Ligorio nell’omelia dell’ultima domenica prima di Natale per stigmatizzare il fenomeno dell’emigrazione giovanile che “non fa bene a nessuno è penalizza il futuro della Basilicata “.

L’occasione è stata l’offerta da parte della UIL-pensionati di 1500 euro alla Caritas diocesana per i bisogni più urgenti dei più poveri.

Ha detto l’Arcivescovo:

“Non c’è verità senza giustizia e che questo diventasse un ritornello senza alcun seguito “.

