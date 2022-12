Potenza: “Ho parcheggiato l’auto per andare ad una festa e l’ho trovata distrutta”. Ecco la denuncia e le foto

Brutta disavventura a Potenza per una cittadina.

Ecco quanto segnala la nostra lettrice alla Redazione:

“Un fatto increscioso avvenuto alla mia auto.

Era parcheggiata regolarmente nel piazzale di via Verrastro (l’ultimo salendo da via del Gallitello).

Mi sono allontanata dal veicolo per prendere parte a una festa alle ore 21 e sono ritornata per prendere la mia macchina all’1:50.

Ho trovato la mia macchina distrutta.

Ho chiamato subito i Carabinieri che sono prontamente intervenuti.

Vicino la mia vettura è stato trovato un pezzo di un’altra macchina, di colore rosso.

Chiedo aiuto per trovare il colpevole di questo e per fare in modo che paghi ogni cosa, più per la codardia del gesto di darsi alla fuga che per altro.

Se si è abbastanza grandi per guidare, lo si è anche per prendersi le proprie responsabilità, oneri e onori!”.

Ecco le foto che mostrano quanto accaduto.

