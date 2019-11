Potenza, nella notte ragazzini rubano in una scuola della provincia: i Carabinieri…

I Carabinieri della Stazione di Francavilla in Sinni hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due giovani, di 16 e 18 anni, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e ricettazione in concorso.

Nel dettaglio, i militari hanno portato a compimento un’indagine lampo, a seguito del furto aggravato perpetrato dai due ragazzi nella notte di martedì scorso all’interno della scuola media ubicata nel centro abitato, circostanza nella quale gli stessi si erano impossessati di 6 computer portatili ed altro materiale elettronico, del valore di almeno 3.000 euro.

Un grave fatto denunciato ai Carabinieri dalla dirigente scolastica, nel corso della mattinata seguente, motivo per il quale gli operanti, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo nel plesso interessato dall’evento delittuoso, hanno avviato immediatamente le investigazioni.

All’esito, nel giro di poco più di 24 ore, durante il pomeriggio di mercoledì, si è avuta la risposta da parte della “Benemerita”, il cui personale, all’esito di meticolose investigazioni eseguite a carico dei due sospettati, ha rinvenuto l’intera refurtiva da loro custodita, subito dopo restituita alla responsabile dell’istituto scolastico, così da porla nuovamente a disposizione degli alunni che ne erano stati privati.

Episodio, quello descritto, che esalta l’importanza, da parte dei cittadino o delle Istituzioni, di denunciare immediatamente eventi del genere ad uno dei 76 presidi territoriali dei Carabinieri, costituiti dai Comandi di Stazione, capillarmente distribuiti in tutto il potentino, od, eventualmente, inoltrare le segnalazioni al Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, quali tempestive misure che possono garantire rapide risposte dei militari, tali da poter, anche in chiave preventiva, scongiurare analoghi casi delittuosi.