Potenza, “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”: l’I.I.S. “Umberto Di Pasca – Giustino Fortunato” si adopera per arricchire la formazione dei suoi alunni. L’iniziativa

Oggi alle 10:15, in occasione della “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici” all’I.I.S. “Umberto Di Pasca – Giustino Fortunato” Indirizzo Alberghiero si è tenuto un incontro con le ricercatrici del CNR intitolato “Master Yourself: come essere protagonisti del turismo sostenibile”.

La giornata ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale nel settore del turismo e dell’ospitalità con la presentazione di casi concreti nell’ambito del progetto TRACe, finanziato in ambito europeo (programma COSME), le cui attività sono focalizzate sulle PMI operanti in tale settore.

Programma dell’incontro:

– La sostenibilità ambientale come principio guida nella vita quotidiana

– La sostenibilità ambientale nel settore del turismo e dell’ospitalità: il progetto TRACE

– Incontro con Antonio Lioi dell’Albergo-Ristorante La Primula: best practice di impresa turistica sostenibile

– Live test: quanto ne sai della sostenibilità ambientale (questionario online)

– Presentazione del progetto di lavoro e costituzione dei team

– Q/A: Gli esperti rispondono

Consapevoli che la ricerca in campo turistico e dell’ospitalità è fondamentale per il nostro Paese, la cui l’economia si fonda principalmente sul turismo, l’I.I.S. “Umberto Di Pasca – Giustino Fortunato” Indirizzo Alberghiero si adopera per arricchire la formazione dei suoi alunni e renderli competitivi in un settore sempre in crescita.

Si ringraziano i docenti responsabili del progetto: prof.sse Maria Vita Pace e Teresa Angelillo e le ricercatrici CNR-IMAA coinvolte: Marcella De Martino, Carmelina Cosmi, Monica Proto, Licia Fanti.