Potenza, numerosi i rami caduti e le zone da pulire: attivato un piano straordinario per affrontare la situazione. I dettagli

L’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi, in merito alla situazione determinata dall’emergenza neve che ha interessato la città nei giorni scorsi, sottolinea i numerosi interventi ancora in atto per ripristinare la normalità:

“A seguito dell’eccezionale nevicata che ha messo in ginocchio la vegetazione cittadina, sono ancora numerosi i rami caduti e le zone da pulire.

Tuttavia, il Comune di Potenza, consapevole dei limiti di mezzi e personale a disposizione, ha attivato un piano straordinario per affrontare la situazione.

In particolare, sono stati affidati a quattro ditte esterne, tramite affidamenti diretti, i servizi di rimozione dei detriti e della pulizia, per garantire un intervento rapido ed efficace.

L’attenzione per la sicurezza e la pulizia della città è costantemente alta.

Non solo nel centro cittadino, ma anche nelle contrade, dove si sono verificati disagi a causa della neve.

Tuttavia, posso rassicurare i cittadini che la percorribilità delle strade è sempre stata garantita, grazie all’impegno di tutte le forze in campo.

Il Piano Neve, purtroppo, non rappresenta una soluzione definitiva, ma piuttosto un piano organizzativo che ha lo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire la sicurezza nelle condizioni meteo avverse.

Il Piano è stato attuato con efficienza, sebbene non possa risolvere tutte le problematiche derivanti da eventi climatici eccezionali come quello verificatosi”.

Infine, l’assessore Beneventi ha espresso sentiti ringraziamenti a tutte le persone e le Istituzioni che hanno contribuito ad affrontare l’emergenza neve, evidenziando

“il prezioso lavoro di squadra che ha permesso di affrontare al meglio la difficile situazione: È doveroso ringraziare il personale dell’Ufficio Ambiente per il lavoro svolto, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca per il sostegno in tutte le fasi dell’emergenza, gli operatori Acta che hanno lavorato instancabilmente, i ‘padroncini’ per l’ottimo lavoro, gli operatori della Polizia locale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e in generale tutte le Forze dell’Ordine.

Infine voglio ringraziare tutti i consiglieri e gli assessori che comunque hanno garantito un sostegno e un monitoraggio costante della situazione in città.

Il Comune di Potenza continuerà a garantire attenzione a tutti e a coordinare gli interventi necessari per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini”.