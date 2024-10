Potenza: nuovi controlli della Polizia su queste strade!

Saranno intensificati i controlli della Polizia locale per verificare copertura assicurativa e revisione dei veicoli, oltre al rispetto della segnaletica per quanto riguarda la sosta.

Ci si avvarrà del sistema dello ‘Street control’ nelle giornate di mercoledì 16 ottobre dalle ore 17 alle ore 21 e venerdì 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 13, che sarà utilizzato nelle seguenti strade:

viale Marconi, via Torraca, corso Garibaldi, corso Umberto I, corso 18 Agosto, via Mazzini, viale Dante, via Acerenza, via del Gallitello, via Ciccotti, via Lazio, via Sicilia.