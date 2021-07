Potenza oggi celebra “Antonio Busciolano Scultore di Dio”, uno dei più grandi artisti nel panorama lucano dell’800! I dettagli

Con l’evento “Antonio Busciolano Scultore di Dio” tenuto oggi a Potenza nel Palazzo della Cultura si è dato l’avvio ufficiale alle celebrazioni per ricordare il 150° anniversario della morte dell’illustre artista nato a Potenza

Ha dichiarato Tomangelo Cappelli della Regione Basilicata e ideatore dell’evento:

“L’iniziativa ha offerto una straordinaria occasione per accendere i riflettori sul più grande scultore lucano dell’800, che, grazie alla sua personalità carismatica e alle sue preziose opere, pervase da una struggente bellezza, capace di arrivare dritta al cuore delle persone, è stato scelto nell’ambito del programma regionale ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ come simbolo della Rinascenza di Potenza e della Basilicata.

Le finalità di queste celebrazioni è far conoscere ai potentini, ai lucani e al grande pubblico Antonio Busciolano con l’avvio di un intenso processo di sensibilizzazione culturale finalizzato a educare i giovani all’Arte di Vivere per fare della Vita stessa un’Opera d’Arte attraverso specifici Laboratori e Itinerari Emozionali nelle scuole e con il coinvolgimento di tutte le componenti sociali per la diffusione di stili di vita più sani e armoniosi per favorire la ripresa economica investendo sulla valorizzazione dell’intero territorio regionale.”

Dopo l’introduzione è stato letto il messaggio del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi:

“In questo momento così difficile a causa della pandemia è fondamentale per la Basilicata, ripartire dai valori identitari e dalla riscoperta dei grandi personaggi del nostro territorio che si sono fatti apprezzare anche all’estero.

Busciolano fu un artista straordinario, che ci aiuta a comprendere come sia importante puntare sull’arte, sulla cultura e sulla creatività per creare sviluppo economico e nuove opportunità lavorative, specialmente per i giovani“.

Successivamente è intervenuto Giuseppe Moles, Senatore della Repubblica e Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, che dopo aver ricordato l’importanza di Antonio Busciolano mettendone in evidenza la preziosità delle sue opere si è detto disponibile a valutare la proposta di un’adesione al programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ e all’avvio di una campagna di promozione motivazionale che punti sulla valorizzazione del Patrimonio Culturale e dei grandi personaggi storici e contemporanei per promuovere stili di vita più sani e armoniosi.

Il senatore Moles ha, poi, dato la sua disponibilità alla partecipazione al nuovo evento proposto da Cappelli che si terrà il 13 Settembre prossimo, in concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico nell’Istituto Comprensivo ‘Antonio Busciolano’ di Potenza con la presenza di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità e Ivana Pipponzi, Consigliera Regionale di Parità nell’ambito delle attività del Comitato Paritetico tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Consigliera Regionale di Parità diretto a coinvolgere simbolicamente tutte le scuole lucane, con una attenzione particolare al superamento della gravissima emergenza pandemica, iniziando proprio dalla prevenzione sanitaria per evitare nuove ondate di ritorno e vincere definitivamente il Covid-19.

Ha preso poi la parola la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi:

“Le Celebrazioni di Antonio Busciolano offrono una grande opportunità per riaccendere l’attenzione sulla scuola in quanto mettono al centro proprio i giovani che rappresentano la linfa della società e che devono diventare protagonisti del proprio tempo.

Per questo, è fondamentale investire sulle nuove generazioni sostenendo i diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e delle pari opportunità con la diffusione di comportamenti più salutari, armoniosi e virtuosi, volti al superamento degli stereotipi di genere che influenzano i percorsi formativi ed alimentano fenomeni discriminatori e ispirati ai valori etici del Patrimonio culturale incarnati da artisti, come il Busciolano, fondamentali per comprendere come sia importante porre maggiore attenzione sull’arte e sulla creatività per creare sviluppo economico e nuove opportunità lavorative, in modo da fermare lo spopolamento e garantire una qualità della vita più elevata e diffusa in tutto il territorio regionale.”

Alessandro Galella, assessore al turismo del Comune di Potenza, si è espresso in questi termini:

“La rilevanza di questa iniziativa potrà contribuire sia a far conoscere meglio, con i Laboratori emozionali, il patrimonio culturale ai potentini, attraverso la riscoperta del grande artista al quale il capoluogo di regione dette i natali, sia a diventare volano per la crescita economica con la promozione degli itinerari turistici emozionali con un percorso artistico incentrato su Antonio Busciolano che, partendo dalla scoperta di Potenza città d’arte e felicità, valorizzi tutti i paesi/presepi lucani, offrendo, così, un’occasione concreta per superare la crisi economica, dovuta alla pandemia, e fermare lo spopolamento, investendo su arte, cultura, turismo e creatività al fine di creare nuova occupazione e garantire una più alta e diffusa qualità della vita.”

All’incontro sono intervenuti anche Giuseppe Pietrafesa Scultore e rappresentante del Comitato cittadino “Antonio Busciolano”, Alessandro Galella, Assessore al Turismo e all’Ambiente Comune di Potenza che ha consegnato a Michele Busciolano, discendente di Antonio e Capo Gabinetto del presidente della giunta, le schede per l’attuazione delle azioni del programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ con la richiesta di trasmetterle al presidente Bardi per inserirne i principi e le azioni nella programmazione della Regione Basilicata, Francesca Bagni Cipriani Consigliera Nazionale di Parità, Margherita Laterza Ricercatrice che ha esposto in anteprima la sua tesi di laurea su Antonio Busciolano, Marco Busciolano discendente dello scultore.

Sono state presentate in anteprima due opere glamour della designer Damiana Spoto dedicate ad Antonio Busciolano e Italo e il dipinto Antonio Busciolano Scultore di Dio di Tomangelo Cappelli, appositamente realizzate per l’occasione.

Le celebrazioni, che proseguiranno nel 2023 per il bicentenario della nascita di Antonio Busciolano e nel 2025 per il bicentenario della nascita del fratello Michele, sono in fase avanzata di progettazione, con Laboratori e Itinerari Emozionali, Corsi formativi per docenti, Video-seminari Interattivi, scambi di esperienze culturali e didattiche con la partecipazione di artisti, esperti e Giovani Talenti e con altre importanti azioni riportate nelle Schede progettuali di cui sopra, in attesa di finanziamento, che prevedono anche:

una piece teatrale sulla vita e le opere di Antonio Busciolano Scultore di Dio con gli allievi dell’IC Busciolano e Smile Academy;

un video-art con immagini in HD di tutte le opere realizzate dall’artista potentino a partire dal suo capolavoro: l’altare maggiore del Gesù Nuovo di Napoli, Chiesa edificata nel 1470 su progetto di Novello da San Lucano, architetto e compositore di San Severino Lucano;

il Talento l’Arte e la Creatività: Un Laboratorio Emozionale per ‘Vivere una Vita che Vale’ (Smile Academy);

la ricerca delle fonti come motore di sviluppo in ottica di genere attraverso la rilettura delle cartoline e dei quotidiani dell’epoca, e degli atti amministrativi del Comune di Potenza (Dott. Giovanni D’Andrea);

un Itinerario Emozionale Turistico Potenza Città d’Arte e Felicità’ per la Valorizzazione delle opere di Antonio Busciolano con esibizione di artisti nelle piazze e degustazioni enogastronomiche;

l’installazione della prima Targa emozionale in Vico Busciolano a Potenza;

l’intitolazione ad Antonio Busciolano di un palazzo o spazio pubblico (Palazzo della Cultura, Atrio del Palazzo di Città, etc);

l’esposizione nei musei e nelle scuole del quadro “Antonio Busciolano Scultore di Dio” di Tomangelo Cappelli;

le pubblicazioni e ristampe di opere letterarie sul Busciolano (Paolo De Grazia, Giuseppe Pietrafesa, Margherita Laterza, etc);

la presentazione di opere glamour della Designer Damiana Spoto dedicate a Antonio Busciolano.

