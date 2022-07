Il Comune di Potenza comunica che:

“con ordinanza n. 339/2022 è stato disposto per oggi, venerdì 22 luglio 2022, il restringimento di carreggiata e/o chiusura momentanea al traffico di via dell’UNICEF direzione via Roma dalle ore 5 fino ad ultimazione dei lavori di fresatura, bitumazione e rifacimento della segnaletica“.

