Potenza: in provincia grande successo al Memorial “Gaetano Lioi” con giovani e amatori di questo sport! Ecco le foto

Giovani e amatori hanno dato vita con successo al Memorial Gaetano Lioi, la manifestazione di riferimento a livello regionale ed extra-regionale per il settore pista in Basilicata in onore di uno dei pionieri della fondazione della SC Dilettantistica Lioi nel lontano 1968.

Da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe (Puglia e Campania), esordienti, allievi e juniores si sono cimentati in pista con le specialità dell’omnium:

scratch,

corsa a punti,

tempo race,

eliminazione con classifica redatta dalla somma di tutti i piazzamenti delle singole specialità e assegnazione delle singole maglie di campione regionale FCI Basilicata.

Era prevista come da programma un’appendice a scopo promozionale dedicata ai giovanissimi G4-G5-G6 col giro cronometrato.

I cicloamatori si sono cimentati nell’inseguimento individuale e nei 500 metri da fermo con classifica omnium tra le due discipline e raggruppamento a fasce per la stesura delle classifiche per decretare i campioni regionali.

Specialmente a livello giovanile, dalle gare svolte si sono avuti alcuni riscontri di spessore tecnico che alcuni atleti hanno fatto segnare, in proiezione dei Campionati Nazionali Giovanili che si terranno dal 2 al 5 agosto a Dalmine in Lombardia.

Un dettaglio messo ben in evidenza da Matteo Lioi nella doppia veste di referente regionale lucano per la pista e di organizzatore dell’evento che ha visto la partecipazione di Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), Prospero Di Dio (coordinatore struttura tecnica strada-pista FCI Basilicata), Nicola Perciante (consigliere provinciale FCI Potenza), Gaetano Lioi (componente del settore amatoriale FCI Basilicata) e per il comune di Oppido Lucano il sindaco Mirko Evangelista e il vice sindaco Michele Gioiello.

I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA OMNIUM 2022 AGONISTI

Esordienti: Mattia Rocco Orlando (Ciclo Team Valnoce)

Allievi uomini: Luca Laguardia (Team Alto Bradano)

Allieve donne: Dalila Langone (Loco Bikers)

Juniores: Francesco Rosario Giampietro (Pro.Gi.T. Cycling Team)

I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA OMNIUM 2022 AMATORI

Fascia 1: Nicola Gasparre (Gasparre Cicli-Team Evoluzione)

Fascia 2: Angel Lisandro Callà (Ciclo Team Valnoce)

Fascia 3: Tommaso Graziano (Ciclo Team Matera Sassi)

Fascia 4: Domenico Apicella (SC Dilettantistica Lioi)

Fascia 5: Benedetto De Luca (Cicloamatori Oppido Lucano)

OMNIUM JUNIORES

1° Anthony Montrone (AC Dilettantistica Terradipuglia)

2° Francesco Rosario Giampietro (Pro.Gi.T. Cycling Team)

3° Giuseppe Messina (Ciclo Team Valnoce)

OMNIUM ALLIEVI

1° Michele Pascarella (Team Cesaro)

2° Giuseppe Sciarra (Team Cesaro)

3° Antonio Regano (Andria Bike)

4° Ivan Marco Bisanti (Andria Bike)

5° Luca Laguardia (Team Alto Bradano)

6° Leonardo Germano (Andria Bike)

7° Luigi Giuratrabocchetti (Team Alto Bradano)

8° Donato Gilio (Team Alto Bradano)

9° Antonio Grimaldi (SC Dilettantistica Lioi)

OMNIUM ESORDIENTI/DONNE ALLIEVE

1° Gennaro Matrone (Team Cesaro)

2° Giuseppe Fornelli (Andria Bike)

3° Michele Saccotelli (Andria Bike)

4° Alessandro Lamesta (Andria Bike)

5° Gianluca Lapi (Andria Bike)

6° Chiara Caporaso (Amicisuperski)

7° Giovanni Di Lauro (Movicoast Sport e Turismo)

8° Mattia Figliolia (Andria Bike)

9° Davide Matera (Andria Bike)

10° Dalila Langone (Loco Bikers)

11° Mattia Rocco Orlando (Ciclo Team Valnoce)

12° Luigi Malcangi (Team Eurobike)

13° Manuel Gaudioso (Ciclo Team Valnoce)

14° Silvia Leonetti (Andria Bike)

GIOVANISSIMI G4-G5-G6

1° Stefano Minichino (Team Cesaro)

2° Giuseppe Manicone (Ciclo Team Matera Sassi)

3° Michele Lorusso (Andria Bike)

4° Roberta Cesaro (Team Cesaro)

5° Alessandro Cesaro (Team Cesaro)

6° Leonardo De Rubeis (Ciclo Team Valnoce)

7° Niccolo’ Passiatore (Ciclo Team Matera Sassi)

8° Mariangela Gramegna (Lucania Bike-Palazzo San Gervasio)

9° Mattia Francesco De Lorenzo (Nrg Bike)

Ecco alcune foto della giornata.

