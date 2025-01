Potenza, ospedale in affanno per l’emergenza influenzale: “bisogna agire immediatamente sulle graduatorie attive”. La dichiarazione

La UIL FPL esprime piena solidarietà al personale sanitario che, in queste ore, si sta prodigando con spirito di sacrificio, nonostante la carenza cronica di risorse umane per far fronte all’emergenza influenzale.

Nello stesso tempo, la scrivente, manifesta forte preoccupazione per il recente picco di accessi al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Potenza, causato dall’ondata influenzale.

Il fenomeno ha messo in luce due criticità strutturali:

il malfunzionamento dei servizi territoriali,

la carenza di personale infermieristico all’interno dell’ospedale.

La UIL FPL dichiara:

“Non è più accettabile che, nel 2025, i cittadini debbano ricorrere al Pronto Soccorso per problematiche come l’influenza.

È necessario intervenire subito per garantire servizi efficienti e accessibili a tutti.

La situazione attuale evidenzia l’urgenza di una riforma strutturale del sistema sanitario , rimandata da tempo.

L’Ospedale San Carlo deve tornare a essere un punto di riferimento per l’alta specializzazione, senza dover sopperire alle carenze del territorio.

Negli ultimi giorni sono state avanzate promesse di investimenti nel territorio, ma i risultati non sono ancora visibili.

È ora di passare dalle parole ai fatti”.

Per far fronte all’emergenza influenzale e al picco previsto per fine mese , la UIL FPL propone di agire immediatamente sulle graduatorie attive degli infermieri e degli OSS, sia quelle relative ai concorsi che alle stabilizzazioni.

“La carenza di personale è tale che basta un’ondata influenzale per mettere in ginocchio il sistema, costringendo a misure straordinarie come la reperibilità.

Questo non è più sostenibile ”.

La UIL FPL ribadisce la necessità di un piano concreto e immediato per rafforzare il sistema sanitario, garantendo ai cittadini servizi efficienti, tempestivi e di qualità .