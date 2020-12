Potenza, per far ripartire le scuole in sicurezza trasporti e diversi orari di uscita: i dettagli

Si è svolta ieri mattina (presieduta dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé) la riunione di insediamento del tavolo di coordinamento, previsto dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, anche in vista della ripresa della didattica in presenza, a decorrere dal prossimo 7 gennaio, nelle scuole secondarie di secondo grado (nella misura del 75%).

Alla riunione hanno partecipato l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Merra, il Presidente della Provincia Guarino, un rappresentante del comune di Potenza, i Dirigenti degli Uffici scolastici regionale e provinciale e l’amministratore del COTRAB nonché, da remoto, il responsabile della Motorizzazione Civile di Potenza.

Il Tavolo ha preliminarmente esaminato le principali problematiche – già affrontate dagli Enti preposti negli scorsi mesi – ed in particolare la possibilità di differenziare l’orario di ingresso e di uscita degli studenti e il potenziamento dei servizi sia attraverso l’implementazione delle corse che l’impiego di mezzi aggiuntivi.

Il Prefetto Vardé ha chiesto a tutti i partecipanti di produrre, sin dalla prossima riunione, per quanto di rispettiva competenza, elementi già in loro possesso per definire un primo quadro di insieme utile alla stesura del previsto documento operativo.

In particolare, ha chiesto all’Ufficio scolastico regionale una mappatura della popolazione studentesca, al fine di calibrare i servizi all’effettivo fabbisogno, nel rispetto del limite massimo di capienza dei mezzi previsto dall’ultimo decreto presidenziale ed al COTRAB di rivedere il piano dei servizi scolastici che dovrà soddisfare adeguatamente il fabbisogno connesso alla aumentata necessità a seguito della riapertura degli istituti superiori.

Il Tavolo, condividendo detta impostazione, ha aggiornato i suoi lavori al prossimo venerdì 11 dicembre.a

