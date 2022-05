Potenza, per il Giro d’Italia molte strade chiuse al traffico: ecco l’ordinanza completa con giorni e orari!

“Divieto di transito dalle ore 11:00 del 13 maggio 2022 nelle strade interessate dal passaggio dei corridori e, per l’intera giornata del 13 Maggio, nell’ultimo chilometro, quello compreso tra la rotatoria di via del Gallitello/via Isca del Pioppo nei pressi della Galleria Unità d’Italia e l’arrivo posto davanti ai palazzi della Regione in via Verrastro”.

Questi due dei punti contenuti all’interno dell’ordinanza emanata dal Comune di Potenza che regola la viabilità in città in occasione dell’arrivo della settima tappa dell’edizione numero 105 del Giro d’Italia.

Si precisa:

“Proprio all’ingresso dell’ultimo chilometro, di fronte all’uscita della Galleria Unità d’Italia, predisposta una zona per consentire alle persone con disabilità di assistere all’evento.

Gli organizzatori hanno inoltre comunicato che, per consentir loro di allestire la cartellonistica relativa al percorso in città ci sarà la necessità di chiusure momentanee di alcuni tratti viari cittadini.

In particolare l’ordinanza dispone:

“il giorno 13 Maggio 2022 su tutte le zone della viabilità comunale interessate dal passaggio della gara ciclistica “105° Giro d’Italia 7ª tappa”, la chiusura al traffico veicolare e i divieti di sosta dalle ore 00:00 – 24:00 e comunque fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli a servizio dell’organizzazione, come di seguito dettagliato:

su Strada provinciale 5: da intersezione con strada masseria FORNARINI fino al tronco che si immette sul viadotto del Basento: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Viadotto del Basento: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su via Vaccaro rotatoria: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Via degli Oleandri, Via Vaccaro fino a Piazza Vittorio Emanuele II: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Piazza Vittorio Emanuele II intersezione Corso Umberto I: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Corso Umberto I altezza P.ta Salza: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Via G. Mazzini, Via Cavour, e su Via Ciccotti: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Via Ciccotti, Via Lazio: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Via Lazio, Via Don Minozzi, fino all’intersezione con Viadotto di Via Di Giura (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Viadotto di Via Di Giura, su Via di Giura, fino ad intersezione con Viale Firenze direzione Via Milano: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Viale Firenze, Via Milano, fino all’intersezione via Milano-Via Roma e per tutta Via Roma: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Via Roma, Viale dell’Unicef percorrendo la Galleria Unità d’Italia (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

su Via del Gallitello, da intersezione Galleria Unità d’Italia e fino all’intersezione con la rotatoria di immissione nodo complesso/Via Isca Del Pioppo, con deviazione obbligatoria su Via Isca del Pioppo: (divieto di sosta con rimozione 00:00 – 24:00, divieto di transito 11:00 -24:00 per mezzi fino a 3,5 t; divieto di transito 00:00 – 24:00 per mezzi superiori a 3,5 t);

Via Del Gallitello rotatoria di immissione nodo complesso/Via Isca Del Pioppo fino all’incrocio con Via Verrastro: (divieto di transito e di sosta con rimozione 00:00 – 24:00 lato dx e sx);

su tutta via Verrastro: (divieto di transito e di sosta con rimozione 00:00 – 24:00 lato dx e sx).

Nonché, dispone, nei giorni 12 e 13 Maggio 2022, nelle aree a sevizio dell’organizzazione della manifestazione, i divieti di transito e di sosta con rimozione 00:00-24:00 e comunque fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli a servizio dell’organizzazione, come di seguito dettagliato:

Viale Vincenzo Verrastro (AREA ALLESTIMENTO ARRIVO):

12 maggio 2022 divieto di sosta con rimozione 16:00-24:00;

13 maggio 2022 divieto di transito e sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Viale Mediterraneo per tutto il tratto dall’intersezione con Via Tirreno fino all’intersezione con via Anzio:

13 maggio 2022 divieto di transito e sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Piazzale della Costituzione Italiana :

12 maggio 2022 divieto di sosta con rimozione 21:00-24:00;

: 12 maggio 2022 divieto di sosta con rimozione 21:00-24:00; 13 maggio 2022 divieto di transito e sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Area Parcheggio I. C. Sinisgalli, Via Anzio:

13 maggio 2022 divieto di transito e sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Parcheggio Palazzo della Regione Zona B:

13 maggio 2022 divieto di transito e sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Piazzale Vincenzo Verrastro 2° lato sx a salire:

12 maggio 2022 divieto di transito e di sosta con rimozione 16.00-24:00;

13 maggio 2022 divieto di transito e di sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Piazzale Vincenzo Verrastro lato dx (piazzale, adiacente a Via Mar Ligure):

12 maggio 2022, divieto di transito e di sosta con rimozione 16:00-24:00;

13 maggio 2022, divieto di transito e di sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Piazzale XXI Marzo:

12 maggio 2022 divieto di transito e di sosta con rimozione 14:00-24:00;

13 maggio 2022 divieto di transito e sosta con rimozione 00:00 – 24:00;

Piazzale G. Michetti:

12 maggio 2022 divieto di transito e di sosta con rimozione 16:00-24:00;

13 maggio 2022 divieto di transito e di sosta con rimozione 00:00 – 24:00”.

