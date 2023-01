Potenza: per l’Academy il nuovo anno si apre con un vero e proprio scontro diretto. In bocca al lupo!

Il 2023 dell’Academy si apre con un vero e proprio scontro diretto.

Domani, infatti, con palla a due posticipata alla 19.30, i ragazzi di Vincenzo Bochicchio ricevono la visita della Polisportiva Basket Parete, squadra che, come i potentini, vanta sedici punti in classifica anche se con ancora da recuperare – il 18 Gennaio – la trasferta di Ischia, rinviata a causa della alluvione che ha colpito l’isola.

Lontano da casa, anche se per la verità la società del presidente Pezone è costretta a giocare le gare interne al PalaTrincone di Monteruscello, gli avversari di domani hanno ottenuto bottino pieno in quattro (Secondigliano, Cercola, Napoli Academy e Curti) delle cinque occasioni in cui finora sono scesi in campo, lasciando i due punti solo a Nola.

Il roster paretano, tuttavia, a disposizione della coppia di coach Porfidia – Serpico, si presenterà in una maniera decisamente diversa rispetto alle ultime esibizioni, potendo contare sugli innesti di Seye (20.1 punti per gara) e Mansi (oltre 9 punti di media) ufficializzati dopo l’esclusione dal campionato di C Gold della CB Pianura, a rinforzare ulteriormente un organico già di per sé competitivo.

Due i precedenti relativi alla scorsa stagione, con una vittoria per parte – nel pieno rispetto del fattore campo – delle due squadre, affrontatesi nel corso della Poule Promozione del Campionato di C Silver.

Palla a due alle ore 19.30 al PalaPergola con ingresso gratuito, agli ordini dei signori Mogavero di Bellizzi e Sacco di Salerno.a

