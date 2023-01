Potenza, asili nido: attenti alle multe, in scadenza queste rette! Ecco fino a quando è possibile pagare

Al fine di non incorrere in sanzioni, si invitano i nuclei familiari dei minori risultati idonei a frequentare gli asili nido comunali () per l’a.e.2022-2023, non in regola con i pagamenti delle rette spettanti riferite ai, a procedere al pagamento

Si ricorda che è possibile accedere alla propria posizione debitoria rintracciabile al seguente link PAGOPA, esclusivamente tramite lo SPID utilizzato al momento della compilazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’iscrizione agli asili nido comunali a.e. 2022-2023.

Non sono ammesse forme di pagamento differenti da quelle indicate nel documento scaricato riferito a ciascun mese.

Per informazioni e approfondimenti scrivere a ufficio.istruzione@comune.potenza.it