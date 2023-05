Potenza: per l’Autovelox a Varco d’Izzo “la gran parte dei ricorsi vinti”! Ecco i dettagli

A Potenza torna al centro della polemica l’autovelox posto all’ingresso Est della Città.

Denuncia il Consigliere Comunale Pierluigi Smaldone:

“Vi ricordate quando Salvini e tanti suoi seguaci sbraitavano contro ‘gli autovelox usati solo per far cassa’?

Ecco, come tutti i loro proclami anche questo è finito nel peggiore dei modi.

Perché l’amministrazione leghista di Potenza in barba a ciò che diceva, ha installato – ormai lo conosciamo tutti – un fantastico autovelox all’ingresso Est della Città.

Peccato però che oltre all’incoerenza politica manifesta di questa vicenda, il Comune rischi pure di rimetterci.

Sono infatti oltre 500 i ricorsi di persone che considerano assolutamente ingiusto quel rivelatore di velocità.

E badate bene: gran parte dei ricorsi sono stati vinti.

Insomma il Comune ha scontentato i cittadini con il solo obiettivo di far cassa e alla fine forse non riuscirà neanche a ottenere il risultato, anzi… tutti questi ricorsi stanno comportando problemi agli uffici che oggi ovviamente si trovano in difficoltà.

Bene, ma non benissimo".

