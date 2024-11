Potenza, piccoli archeologi crescono grazie a questa iniziativa!

Le archeologhe Rossana Greco e Annarita Sannazzaro, hanno ideato e svolto un percorso didattico sulla storia antica di Potenza al Polo bibliotecario rivolto ai ragazzi e alle ragazze della città, caratterizzato da:

lezioni teoriche,

momenti operativi (compilazione di schede didattiche, ricostruzione delle immagini monumentali),

da attività di project work relative alla realizzazione degli elaborati (racconto, filastrocche, poesie, illustrazioni) costituenti lo storytelling.

L’attività si è svolta grazie alla disponibilità del Direttore Luigi Catalani, sempre attento a facilitare esperienze di conoscenza.

Il percorso ha generato il Booklet “Potentia. Dall’archeologia allo storytelling” elaborato dalle archeologhe con i piccoli autori Desirée Aquino, Sharon Aquino, Maria Giulia Germano, Stefano Telesca, Sara Zemanno.

Il prodotto editoriale è stato realizzato in versione digitale a cura di Bartolomeo Telesca ed è consultabile sul sito della Casa editrice ‘Hermaion’ di Potenza.

Lo storytelling consta anche di una versione podcast per rendere la fruizione inclusiva e accessibile a tutti.

Si è costruito, in questo modo, un percorso di conoscenza funzionale a rinsaldare la Comunità di Patrimonio e, di conseguenza, stimolare la crescita culturale del capoluogo di regione.

Il Booklet si inserisce in una precisa programmazione dell’Associazione Archeoworking che dal 2007 si occupa di promuovere, valorizzare e comunicare il patrimonio culturale della Basilicata con pubblicazioni scientifiche come il volume “Museo Basilicata: itinerari archeologici per piccoli viaggiatori” (Carocci Editore, 2022), vincitore del primo premio al Concorso Letterario “De Lorenzo” e di una menzione al Premio Letterario Basilicata, pubblicazioni didattiche come Il patrimonio culturale di Potenza.

Mappa didattica (STES Edizioni, 2023) progettata in collaborazione con l’APT Basilicata e diffusa negli Istituti comprensivi della città, e pubblicazioni divulgative su magazine e riviste di settore come “Alla scoperta della Basilicata con i laboratori archeologici” in Viaggiapiccoli Magazine 2023 e la “Guida per visitare Potenza con i bambini”, in KidPass 2024.

Ecco il Booklet nato da questa iniziativa.