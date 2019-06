Potenza: Pina della storica gelateria Caruso apre anche a Castelmezzano e lancia il gelato al gusto di peperone crusco!

Manca meno di un mese all’arrivo dell’Estate ed è proprio in questo periodo che esplode la voglia di gelato.

La sua origine affonda antiche radici nella notte dei tempi, da quando gli uomini conservarono nei ghiacci quel composto fatto con latte, frutta e miele per farne cibo nutriente.

Oggi il gelato (composto essenzialmente da latte, panna e uova) non è solo una bontà per il palato ma è un alimento equilibrato che fornisce la giusta proporzione di proteine, grassi e zuccheri.

Il più amato in assoluto è il gelato artigianale, perfetto per ogni occasione.

Da decenni i potentini apprezzano le bontà del maestro gelataio Pina Caruso, titolare della gelateria più conosciuta della città.

La signora Caruso, con dedizione, costanza e ricercatezza, ha preso in mano le redini dell’attività di famiglia, riproponendo le ricette antiche di pasticceria custodite nel prezioso ricettario di mamma Rosa.

L’eccellenza del gelato della signora Pina Caruso, oltre che nelle sedi ubicate in via Pretoria 202 e in via dell’Unità d’Italia 67-69, da ieri ha trovato linfa nuova anche a Castelmezzano, il Borgo “tra i più belli d’Italia” incastonato tra le Dolomiti Lucane.

E’ proprio in questo luogo turistico e dalla rara bellezza che la signora Caruso ha inaugurato con orgoglio la sua nuova attività, apprezzatissima dai clienti più golosi.

Un’apertura ricca di novità come ha spiegato alla nostra Redazione la stessa signora Caruso:

“E’ bellissimo stare qui, Castelmezzano mi ha veramente affascinata.

Sembra di stare in una favola, c’è un’atmosfera magica.

Ho già diversi clienti perchè buona parte dei cittadini, quando vengono a Potenza, fanno tappa fissa in gelateria.

L’attività è stata inaugurata e il tutto è nato da un incontro che ho avuto con i ragazzi di “Peperusko”, Donato Coviello, Daniele Salvia e Lucio Iosco che mi hanno contattata già dallo scorso anno, chiedendomi di aprire la mia gelateria a Castelmezzano, dal momento che ne mancava una.

Io credo molto in queste sinergie poichè possono venir fuori grandi cose.

All’interno della loro attività abbiamo inserito “l’angolo Caruso”.

Sono abituata a lavorare con i giovani: quest’anno siamo arrivati a 12 collaboratori.

E’ veramente una grande soddisfazione.

Per questa nuova apertura faremo il lancio dei prodotti di pasticceria, quelli della nostra tradizione e, tra le novità più importanti, vi è il gelato al cioccolato modicano al gusto di peperone crusco.

Sto studiando anche un altro gusto, “il Volo”, richiesto da alcuni clienti (ma su questo sto cercando ancora l’ispirazione).

Positiva anche la risposta dei cittadini, tant’è che ad un’ora dall’apertura è venuta una bella scolaresca.

Presenti anche molti turisti”.

Sapori della tradizione lavorati con ingredienti sani e genuini fanno da padrone in questa attività apprezzata dalle famiglie per decenni.

A Castelmezzano, così come a Potenza, il laboratorio è un luogo di idee, illuminazioni e sperimentazioni dedicate ad offrire il meglio al cliente finale.

Le persone varcano l’entrata della gelateria Caruso, dallo stile puro e candido, ed entrano in un’esperienza sensoriale ed emozionale che rimanda ad un passato dove la mescolanza di materie prime di alta qualità, nelle sue straordinarie sfumature del gusto, accarezzano come velluto i palati raffinati.

Facciamo i nostri complimenti alla signora Pina Caruso per aver deciso di investire sui giovani, portando avanti le antiche tradizioni di famiglia e permettere, agli amanti del gusto, di consumare prodotti buonissimi, accuratamente realizzati con amore e attenzione.

Queste alcune foto della nuova attività aperta a Castelmezzano.