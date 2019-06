Matteo Salvini al mercato di Potenza per sostenere Guarente: “Conto su di voi, aspetto il messaggino da Mario”

Oggi il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto nuovamente tappa a Potenza per la volata finale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Mario Guarente, in vista del ballottaggio previsto il 9 giugno.

L’incontro pubblico si è tenuto alle 10:00, presso la zona mercato sita in viale del Basento.

Ha dichiarato il Ministro, rivolgendosi al candidato Guarente:

“La persona più importante su questo palco sei tu, perché il sindaco è la figura più importante di tutta la politica.

Se l’affetto che ho incontrato in questi metri di mercato si trasformerà in consenso per Mario, domenica prossima tu non vinci, stravinci, perché c’è una voglia di normalità e di concretezza”.

Ha poi aggiunto:

“Qui c’è bisogno di lavoro e infrastrutture perché senza lavoro infrastrutture non si va lontani.

A sinistra si attaccano agli insulti. Chi insulta ha già perso.

A Potenza ci sono centinaia di persone a volere il cambiamento ma non è perché siamo bravi noi, ma perché siete voi di sinistra che avete clamorosamente fallito e tradito i Lucani, altrimenti Bardi non sarebbe governatore.

Io mi ricorderò di Potenza in televisione, nei dibattiti, però la vittoria la decide domenica prossima chi sta a casa.

E’ fondamentale ogni singolo voto, non c’è niente di scontato.

Sono orgoglioso perché state facendo cose importanti.

Evidentemente per me essere qua a Potenza un sabato mattina, con la Lega primo partito in Italia e primo partito in Europa è un’emozione e una responsabilità incredibile.

Vediamo di usarla bene.

Non è che noi abbiamo da promettere i miracoli, non è che eleggendo Mario sindaco domenica allora ci sarà lavoro per tutti, fortuna per tutti, ricchezza per tutti e la finale di Champions a breve sarà Potenza-Milan.

Però costruiamo.

Conto su di voi domenica e aspetto il messaggino da Mario: “Conta su un nuovo sindaco a Potenza”.

In bocca al lupo e buona battaglia”.