Potenza, presentata la nuova Giunta comunale: ecco gli Assessori nominati

Il sindaco Mario Guarente ha convocato nella giornata di oggi alle ore 9:30 nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta comunale.

Potenza adesso ha ufficialmente la nuova giunta.

9 gli Assessori nominati dal Sindaco Mario Guarente:

Stefania D’Ottavio (Attività Produttive, Cultura e Centro storico);

Alessandro Galella (Ambiente, Energia, Turismo);

Giuseppe Giuzio (Bilancio, Patrimonio, Programmazione);

Patrizia Guma (Sport, Affari Legali);

Marika Padula (Pari Opportunità);

Giuseppe Pernice (Viabilità, Informatica, Sicurezza sul Lavoro);

Fernando Fortunato Picerno (Politiche Sociali);

Alessandra Sagarese (Pubblica Istruzione, Rapporti con Università);

Antonio Vigilante (Urbanistica, Lavori pubblici, Vice Sindaco);

Mantenute le deleghe ai Trasporti, agli Affari Istituzionali, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Disabilità e alle zone rurali.

Ha poi affermato Guarente:

“Abbiamo suddiviso queste deleghe per fare in modo che il programma elettorale venga rispettato.

Da questo momento in poi ci metteremo subito al lavoro per rispettare gli impegni presi con la comunità e per non disattendere le grandissime aspettative che la comunità ha nei nostri confronti.

Una giunta prevalentemente giovane animata da buoni propositi e da tanta voglia di fare.

Gli assessori, ci tengo a sottolinearlo, avranno carta bianca e massima autonomia questo perché sono in grado di svolgere tranquillamente il lavoro che sono chiamati a fare.

L’unica cosa che ho richiesto loro e la massima collaborazione.

Ci tengo a sottolineare anche che questo consiglio comunale passerà alla storia perché avrà il più alto numero di donne”.