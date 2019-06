Monticchio: strada per i laghi non più chiusa al traffico di moto e bici! Ecco gli ultimi sviluppi

In questi giorni, il Team 010 Bike di Melfi ha denunciato pubblicamente la chiusura, esclusivamente al traffico di moto e bici, della Sp ex SS 401 per i laghi di Monticchio.

Dopo il nostro articolo a riguardo, pare ci siano stati degli inaspettati sviluppi.

Ad informarci, ancora una volta, la suddetta associazione sportiva dilettantistica:

“La nostra civile protesta sembra abbia fatto breccia nei cuori di chi aveva apposto la segnaletica di divieto.

Oggi pomeriggio abbiamo constatato che i segnali sono stati rimossi.

Ci auguriamo che chi ha potere decisionale, torni sui suoi passi e non adotti più queste scelte, che andrebbero a penalizzare ulteriormente questo territorio e soprattutto una zona come Monticchio che andrebbe sostenuta e valorizzata in ogni modo possibile.

Noi del Team 010 Bike ringraziamo chi ha dato l’ordine di rimozione e restiamo a disposizione per qualsiasi confronto affinché si trovino delle proposte e soluzioni per far crescere il cicloturismo e il turismo in generale nel nostro territorio.

Restiamo vigili e attenti perché noi il nostro territorio lo viviamo e lo amiamo”.