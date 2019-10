Potenza, prevenzione obesità: esperti della nutrizione a disposizione gratuitamente. Ecco le date

Il SIAN dell’Asp (Servizio Igiene degli Alimenti) aderisce alla giornata dell’Obesity Day 2019.

“Focus on – Peso e benessere” è il motto dell’Obesity Day 2019, campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dell’Obesità e del Sovrappeso, promossa con cadenza annuale dal 2001 da Fondazione ADI e IO-Net, che culmina ogni anno con la giornata del 10 Ottobre ed è collegata al WORLD OBESITY DAY.

Il SIAN dell’ASP di Potenza Servizio di Dietetica dell’UOC (Unità Operativa Complessa) Igiene Alimenti e Nutrizione di Via Ciccotti a Potenza, anche quest’anno insieme agli altri centri di dietologia ADI presenti su tutto il territorio italiano, il 10 Ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00, sarà a disposizione per colloqui gratuiti di:

informazione e consulenza;

valutazione del grado di sovrappeso con rilevazione dei principali parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita, indice di massa corporea);

consegna ai partecipanti di un decalogo di regole da seguire (in cui la prima è fare movimento) per prendere nel verso giusto una dieta.

Obesity Day quest’anno vuole far riflettere sullo stigma, e cioè la disapprovazione sociale, che si esprime con comportamenti e atteggiamenti negativi verso le persone unicamente a causa del loro peso e che può impedire loro di ottenere il trattamento medico ottimale di cui hanno bisogno.

Infatti, in occasione dell’edizione 2019, sarà presentata la Carta dei Diritti e dei Doveri della persona con Obesità, con l’obiettivo di evidenziare che i diritti umani e sociali delle persone con Obesità sono gli stessi delle persone senza Obesità, ed aiutare le persone a superare le barriere che sorgono a causa dello stigma.

In occasione della giornata nazionale Obesity Day 2019,” Focus on peso e Benessere” il Centro “G. Gioia” di Chiaromonte, in quanto Centro ADI, organizza un incontro informativo e di sensibilizzazione presso il comune di Terranova del Pollino rivolto alla popolazione in generale.

Saranno presenti l’Associazione Pollinolandia di Terranova ed il Presidente del CONI Basilicata, confrontandosi su temi quali:

il sano stile di vita

il corretto approccio all’alimentazione mediterranea come prevenzione dei diversi disordini alimentari, fra cui l’Obesità ed il Sovrappeso.

Tale incontro si terrà presso il Comune di Terranova del Pollino il 09.10.2019 alle ore 16.30 e vedrà la presenza del Medico Nutrizionista e delle Dietiste del Centro DCA (Disturbo del Comportamento Alimentare) di Chiaromonte.

Sarà occasione anche per presentare l’attività Obesity Day dell’intero territorio regionale.

Inoltre sarà allestita in tale sede una postazione, con confronti individuali con le dietiste, per valutazione dello stato ponderale e le relative complicanze, nonché la consegna del decalogo ADI (Associazione dei medici dietologi) e somministrazione dei questionari ADI, utili nella valutazione delle abitudini della popolazione generale.

La giornata Obesity Day vuole far conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma correlato all’Obesità con la finalità di:

aumentare la consapevolezza dell’impatto dello stigma sul peso e di cosa si può fare al riguardo, per migliorare la qualità di vita delle persone;

aiutare le persone a superare le barriere che sorgono a causa dello stigma, che può impedire loro di ottenere il trattamento medico ottimale di cui hanno bisogno.

Di seguito la locandina dell’evento.