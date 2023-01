Potenza: pronte le riprese del film sulla nostra Elisa Claps. Questa l’Ordinanza

Il Comune di Potenza comunica:

“Premesso che, è pervenuta dall’Ufficio ‘CULTURA’ in data 16 gennaio 2023 prot. N° 6869, l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico, in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione della serie televisiva ‘IL CASO CLAPS’, dirette dal regista, Marco Pontecorvo e prodotta da ‘FASTFILM’ e ‘COSMOPOLITANPICTURES’, che si realizzeranno dal giorno 18/1/2023 fino al giorno 30/3/2023, in varie aree della Città;

Considerato che, è necessario emettere giusta Ordinanza di chiusura al traffico veicolare delle strade di seguito elencate durante la realizzazione delle riprese cinematografiche; per consentire, il regolare svolgimento in assoluta sicurezza;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; ù- gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 23/1/2023 dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze

-la chiusura momentanea al traffico veicolare, secondo esigenze, delle seguenti strade, fatta eccezione per i mezzi legati alla produzione;

via della Fisica;

via della Chimica;

viale del Basento;

La chiusura e l’individuazione dei percorsi alternativi verranno decisi volta per volta dal personale della Polizia Locale su indicazione della produzione“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)