Potenza, continua l’emergenza furti in provincia: ecco la situazione

Non si placa l’emergenza furti.

Ad essere colpito, tra i tanti, è il Comune di Lauria.

I cittadini sono stanchi e chiedono interventi.

Ecco le parole del Segretario del Pd Lauria, Angelo Lamboglia:

“Viste le tante segnalazioni e i timori della cittadinanza in merito alla questione furti, che sta interessando il territorio, questa sera come partito democratico abbiamo convenuto di sollecitare, attraverso la nostra consigliera Gagliardi, tutti i gruppi consiliari e l’amministrazione affinché si adoperino per organizzare quanto prima un incontro pubblico alla presenza delle istituzioni e degli organi preposti.

L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione e dare segnali concreti volti a fronteggiare la crescente preoccupazione”.

