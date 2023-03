Potenza: questo Comune della provincia omaggia il poeta cileno Pablo Neruda, a cinquant’anni dalla sua morte. I dettagli

Dopo il passaggio nelle scuole del lagonegrese, lo schermo di “Frammenti autoriali-le visioni altre” torna ad accendersi nel centro della Valle della Noce con un omaggio al poeta cileno Pablo Neruda (Parral 1904 – Santiago del Cile 1973) per il cinquantenario della sua morte (e del golpe che portò alla tragica caduta del presidente Salvador Allende).

Venerdì 10 marzo, nella ex-sala Consiliare di Piazza Umberto I a Rivello (ore 17.30), viene proiettato il docu-film “Neruda che passione” (2020) del regista Guillermo Tabares che ricostruisce tutta la vicenda intellettuale e politica di quello che è stato – almeno secondo il parere dello scrittore colombiano Gabriel Garcìa Marquez – il più grande poeta del novecento.

Promossa dal Gal-Cittadella del Sapere e dal Festival Marateale insieme all’Associazione Culturale la Biblioteca Rivellese – ricordiamo – la rassegna è principalmente una zoomata sul cinema d’autore contemporaneo che non sempre trova una distribuzione nelle sale e nei canali televisivi.

Spiega il cinecronista Mimmo Mastrangelo, ideatore e curatore della rassegna:

“‘Frammenti autoriali-le visioni altre’ non nasce solamente come proposta per dare una visibilità a delle produzioni filmiche che il più delle volte rimangono invisibili, ma si è imposto come un contenitore di discussione intorno ad accadimenti della storia contemporanea e del passato.

E’ un campo largo per cercare nei film e nel confronto delle idee un’azione ragionante in cui ci si guarda, ci si specchia, ci si giudica”.

