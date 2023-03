A Potenza una riflessione sul peso che ancora oggi i pregiudizi hanno sui percorsi di vita delle donne. I dettagli dell’iniziativa

«Donne tra pregiudizio e realtà. Ieri, oggi e domani» è il tema dell’evento organizzato dall’Anteas Basilicata per celebrare la Giornata internazionale della donna.

L’appuntamento è per venerdì 10 marzo, alle 17:00, nello spazio ex Frida (sopra il negozio Habitat) a Potenza, in Via Isca del Pioppo 160.

Interverranno:

il presidente di Anteas Basilicata Nicola Pica;

la professoressa Patrizia Del Puente, presidente del Centro di Dialettologia internazionale;

il segretario generale della Fnp Cisl Basilicata Giuseppe Amatulli;

la segretaria della Cisl Basilicata Luana Franchini.

La serata sarà accompagnata dalle note di Rosaria Galasso e dalla performance della danzatrice Gabriella Pace e dei suoi allievi.

Spiega Pica:

“Questo appuntamento vuole essere un momento per riflettere sul peso che ancora oggi i pregiudizi hanno sui percorsi di vita delle donne con un approccio intergenerazionale perché solo dal dialogo tra differenti generazioni di donne e di uomini può nascere un vero cambiamento culturale e sociale nei rapporti di genere“.

L’Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà, nasce nell’aprile del 1996 traendo spunto da diverse esperienze locali promosse e sostenute dalla Federazione Nazionale Pensionati Cisl.

È oggi presente su tutto il territorio nazionale con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale e conta oltre 80.000 soci aderenti.

Promossa originariamente dagli anziani e a questi prevalentemente rivolta, ai giorni nostri l’associazione, nel prediligere logiche intergenerazionali, amplia il proprio pubblico di riferimento e si rivolge a tutti coloro che condividono l’impegno della solidarietà civile e sociale, favorendo l’instaurarsi di relazioni autentiche fra le persone, promuovendo esperienze di cittadinanza attiva e combattendo le solitudini involontarie.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)