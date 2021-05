L’Amministrazione di Potenza informa:

“L’ufficio Mobilità del Comune, avendo recepito le indicazioni prefettizie in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha disposto il raddoppio delle corse scolastiche del servizio di trasporto pubblico urbano, numero 3, 5 e 7, per consentire una migliore fruizione dei mezzi, facilitandone l’utilizzo in sicurezza per gli studenti“.

