Potenza, ricevuto dal Sindaco il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco

E’ stato ricevuto dal Sindaco di Potenza Mario Guarente, nel suo ufficio al secondo piano del Palazzo di Città, in piazza Matteotti, il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Giampietro Boscaino.

Ha spiegato il Sindaco:

“Nel corso del cordiale incontro ho avuto modo di ringraziare il dirigente generale del Corpo in Basilicata per la preziosa opera che quotidianamente i Vigili del Fuoco svolgono per le nostre comunità e, in particolare in un territorio articolato come quello potentino”.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al neo-direttore, il Primo Cittadino ha espresso la propria gratitudine anche al suo predecessore Emanuele Franculli:

“con il quale abbiamo operato sempre in perfetta sintonia e sinergia, impegnati congiuntamente per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Dalla nostra Redazione i migliori auguri di buon lavoro.

