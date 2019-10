Lavori alla scala mobile Santa Lucia, Sabato 2 Novembre.

Ecco l’avviso del Comune:

“Si comunica che per lavori di manutenzione, sabato 2 novembre 2019, le gradinate di accesso al ponte Attrezzato rimaranno chiuse dalle ore 8 alle 13 dal lato di via Tammone e dalle 13 alle 19 dal lato di via Mazzini.

Si precisa che la scala mobile sarà regolarmente funzionante e che gli utilizzatori in ingresso dal ponte dovranno utilizzare il viale e non la gradinata di accesso”.