Potenza: semaforo e senso unico alternato su questo tratto di strada in provincia! L’avviso

A partire da questa sera, sarà ripristinata a senso unico alternato la circolazione lungo la strada statale 585 “Fondo Valle Noce”, in corrispondenza del km 1,500 a Maratea, in provincia di Potenza.

La chiusura si è resa necessaria a partire dalla mattinata di ieri a seguito di un incendio del versante attiguo alla statale che aveva provocato la caduta di massi sulla sede viaria.

L’intervento di Anas, che si è attivata nell’immediato, è consistito nella rimozione del materiale dal piano viabile e conseguente pulizia e nella messa in sicurezza del versante, attraverso numerose ispezioni ed attività di disgaggio di materiale instabile, eseguite in quota, sia nelle pertinenze di Anas che in alcuni punti di competenza di Enti Terzi, sempre allo scopo di ripristinare la viabilità.

Nel dettaglio, verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con sorveglianza del personale di Anas H24, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, nelle more dell’esecuzione di ulteriori verifiche ed attività da parte del Comune di Maratea, così come definito durante il Comitato Operativo per la Viabilità, richiesto da Anas, tenutosi questo pomeriggio presso la Prefettura di Potenza alla presenza di Enti e Forze dell’Ordine locali.a

