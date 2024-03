Potenza, sempre più alta l’attenzione sull’emergenza furti: in due scoperti ad entrare in uno stabile

Nel corso di servizi mirati volti al contrasto dei furti in abitazione, disposti nei giorni scorsi dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, personale della Squadra Mobile notava due soggetti nel quartiere di Macchia Romana che, introdottisi in uno stabile, ne uscivano pochi minuti guardandosi intorno con fare sospetto e si allontanavano a bordo di un’auto.

Gli operatori della Volante, intervenuti sul posto, riuscivano prontamente a fermare l’autovettura e appuravano che la stessa era stata noleggiata presso un’azienda operante nel napoletano.

I due occupanti, entrambi cittadini stranieri residenti a Napoli, venivano identificati e risultavano essere gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

In considerazione del fatto che i soggetti non fornivano alcuna giustificazione circa la loro presenza a Potenza e che, inoltre, non riferivano di avere alcun tipo di interesse nella città, il Questore di Potenza adottava nei confronti di uno la misura di prevenzione dell’ordine a lasciare il territorio del Comune di Potenza con divieto di farvi ritorno per tre anni.

L’altro cittadino straniero, invece, risultato essere irregolare sul territorio nazionale, veniva accompagnato presso il C.P..R. di Palazzo San Gervasio.