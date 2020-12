Potenza, serve il vostro aiuto: raccolta fondi per acquistare pasti da destinare ai cittadini in difficoltà! I dettagli dal Comune

Il Comune di Potenza comunica che:

“Ha attivato una campagna di raccolta fondi diretta a quanti, persone singole o giuridiche, siano interessate ad effettuare una donazione per l’acquisto di pasti da destinare ai cittadini in difficoltà in costanza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

È possibile effettuare una donazione da destinare a tale scopo sul seguente conto corrente intestato a:

Comune di Potenza IBAN IT83E0542404297000000000209 Causale:”Donazione progetto “PASTI SOSPESI: INSIEME PER USCIRE DAL TUNNEL” e codice fiscale del soggetto che effettua la donazione.

Il numero di Codice Fiscale è necessario per identificare i soggetti a cui rilasciare la certificazione fiscale per la detrazione dall’imposta sul reddito.

Grazie per la generosità di tutti coloro che vorranno contribuire a sostenere chi si trova in stato di bisogno, dimostrando solidarietà e vicinanza in questo momento di grave difficoltà per tutto il Paese”.

