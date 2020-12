Potenza, bellissima notizia per gli sportivi delle due ruote: finalmente avranno un impianto tutto per loro! I dettagli

“Con delibera numero 322 del 15 dicembre 2020, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo con le quali l’impianto sportivo di contrada Lavangone, ormai abbandonato da anni, verrà concesso in gestione con la finalità di destinarlo a sport che si praticano su due ruote, mountain bike e moto da cross”.

A renderlo noto l’assessore allo Sport al Comune di Potenza, Patrizia Guma:

“L’attenzione a queste discipline sempre praticate nella nostra città, anche con risultati di rilievo per alcuni atleti, uno su tutti, Ivan Di Bello, tragicamente scomparso, prima valente atleta e poi maestro di Motocross, e la destinazione dell’impianto a Supercross, BMX, E-Bike cross e automodellismo off-road garantirebbe l’opportunità di dotare la Città di Potenza di un impianto polifunzionale, il primo in grado di poter ospitare la nuova disciplina dell’E-Bike cross.

Una scelta che ho voluto fortemente insieme al vicesindaco Antonio Vigilante.

Dopo un lungo confronto con la Federazione Motociclistica Italiana, nonché con tutte le società e gli appassionati di queste discipline, essendo emersa l’esigenza di soddisfare un ambito sportivo che fino a oggi non aveva appositi spazi nella nostra città abbiamo deciso di individuare un impianto che ben si presta a tale destinazione d’uso, sia per la location sia per consentire il recupero di una struttura che col tempo è andata degradandosi.

Abbiamo valutato le opportunità che una tale scelta offre alla nostra comunità e alla realtà contermini, andando a garantire tra l’altro la possibilità di ospitare una tappa del Campionato Italiano E-Bike Cross”.

Gli assessori hanno evidenziato come:

“a seguito della delibera appena approvata l’ufficio Sport attiverà in tempi celeri l’iter per la pubblicazione di un avviso per una manifestazione di interesse, e siamo fiduciosi del fatto che le associazioni e le federazioni decideranno di convergere sull’iniziativa, per concretizzare così il primo impianto completamente dedicato alle discipline delle due ruote”.

Conclude l’assessore Guma:

“È nostra intenzione anche raggiungere l’obiettivo di dare spazio ad alcune discipline minori che, troppo spesso, sono state messe da parte e che, invece, possono rappresentare una grande occasione per Potenza, con la realizzazione di un impianto che rientrerebbe in un circuito che a oggi conta sole 5 tappe nel campionato nazionale.

Un passo alla volta, l’Amministrazione cercherà di regalare un sogno a tutti gli sport”.

