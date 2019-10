A Potenza si riaccendono i termosifoni: ecco il provvedimento

Anticipo all’8 ottobre del termine di esercizio degli impianti termici ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74.

Gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 4 ore giornaliere da distribuire fra le 6 e le 23 di ogni giorno.

E’ quanto fa sapere in una nota il Comune di Potenza.

Questo il provvedimento:

“Provv. n.117 del Registro dei Provvedimenti del Sindaco

Oggetto: ANTICIPO DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. – LIMITATAMENTE A 4 ORE GIORNALIERE –

Il Sindaco

PREMESSO ed ACCERTATO che:

l’art. 4 del DPR 16 APRILE 2013, n°. 74, al comma 2 “ limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio degli impianti e la durata giornaliera di attivazione” fissa i limiti di esercizio annuale e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

ricadendo il comune di Potenza nella zona climatica e il periodo annuale di funzionamento degli impianti termici è fissato: 15 ottobre – 15 aprile di ogni anno per 14 ore giornaliere;

l’art. 5 del già citato D.P.R. n.74/2013 “ facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici “recita:

1. in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del primo comma.

Rilevato che l’andamento climatico della corrente stagione autunnale fa prevedere una permanenza di basse temperature, soprattutto nelle ore serali, per cui la chiusura dell’esercizio degli impianti termici crea serie difficoltà per le temperature nelle abitazioni e lo svolgimento delle normali attività lavorative;

Osservato che la U.D. “Manutenzione Urbana” propone di anticipare alla data odierna il termine per lo spegnimento degli impianti termici degli edifici ricadenti nelle categorie da E1 a E7 per una durata giornaliera di 4 ore da distribuire nell’arco della giornata nel periodo compreso fra le ore 06 e 23 di ogni giorno;

per tutto quanto sopra premesso ed esposto,

ORDINA

L’ANTICIPO ALLA DATA ODIERNA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Stabilire che le ore massime consentite per l’attivazione degli impianti termici viene fissata a 4 ore giornaliere da distribuire fra le 6 e le 23 di ogni giorno.

Stabilire che detta proroga si riterrà revocata non appena la temperatura esterna raggiungerà valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici.

Stabilire di dare immediata e massima divulgazione alla cittadinanza del presente atto deliberativo”.