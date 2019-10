A Potenza e provincia aperture speciali di luoghi insoliti e straordinari! Ecco l’elenco

Le Giornate FAI d’Autunno compiono otto anni e sono più vitali che mai.

Sono giovani perché animate e promosse proprio dai Gruppi FAI Giovani, che anche per quest’edizione hanno individuato itinerari tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti e straordinari in tutto il Paese.

Un weekend unico, irrepetibile, che sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 toccherà 260 città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre.

Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi.

Saranno tantissimi i giovani del FAI ad accompagnare gli italiani lungo i percorsi tematici espressamente ideati per l’occasione, con l’obiettivo di trasferire il loro entusiasmo ai visitatori, nella scoperta di luoghi inediti e straordinari che caratterizzano il nostro panorama.

Itinerari a tema, da percorrere per intero o in parte, che vedranno l’apertura di palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, bunker e rifugi antiaerei, botteghe artigiane, musei e interi borghi.

Le Giornate FAI d’Autunno sono, quindi, l’opera collettiva dei nostri ragazzi, il risultato della forza delle nuove generazioni, simbolicamente incarnata in quel giovane che, duecento anni fa, a ventun anni, scrisse i versi immortali dell’Infinito: Giacomo Leopardi. Per questo l’edizione 2019 è dedicata a lui e alla sua poesia.

Tra gli itinerari tematici e i luoghi più interessanti in Basilicata:

POTENZA

Studio e giardino privato dell’artista Antonio Masini

Per la prima volta in mostra la produzione dell’ultimo periodo dell’artista Antonio Masini, recentemente scomparso. Nelle numerose opere collocate nel suo studio di Potenza e nel giardino privato, eccezionalmente visitabile nelle Giornate FAI d’Autunno , Masini riflette sulle contraddizioni dell’epoca moderna e, con uno sguardo al futuro, sul concetto di famiglia, nucleo e rifugio di ogni essere umano.

L’artista ricorre a forme proprie della natura scomponendole e riassemblandole in volumi solidi. L’universo figurativo si fa così ambiguo e asimmetrico. In quest’offerta di possibilità sta l’accettazione dell’indeterminato, il rifiuto della casualità, mentre il richiamo al movimento delle forme rifiuta di definire una posizione dell’uomo nel mondo.

ATELLA (PZ)

Natura ed Arte: Passeggiata naturalistica presso i laghi di Monticchio e Museo di Storia Naturale del Vulture

Località Monticchio Laghi

Apertura: Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico I.I.S. “G.Fortunato” di Rionero in V. Gli studenti di IIIA, IIIB e IVA sono curati dai docenti Masiello S., d’Angelo M., Piedilato M., Mortella A., Allamprese D., Ruggiero F., Posca G., Cordasco C., Martino C. Esperti esterni formatori sono il Prof. Renato Spicciarelli e il Dott. Antonio Cecere

Visite in lingua: Inglese

Iniziative Speciali: Domenica 13 ottobre, alle ore 16, una proposta culturale sarà offerta dal Rotary club di Melfi in segno di collaborazione con il FAI.

Il Rotary Club di Melfi e l’Università delle Tre Età di Rionero in V. collaborano per una più vasta risonanza dell’evento del FAI.

CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)

Chiesa della Madonna della Neve

Contrada Madonna della Neve

Apertura: Sabato e domenica: 09:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30

Visite a cura di: Sig. Giuseppe Pitillo – referente FAI di Castelluccio Inferiore, Pro-loco – Associazione Culturale “Ricomincio da tre”

Visite in lingua: Inglese

Si ringrazia il Parroco di San Nicola di Myra, Don Paolo Torino – Il Comune di Castelluccio Inferiore, Sindaco Paolo Francesco Campanella – La Delegazione FAI di Potenza – La Pro-Loco di Castelluccio Inferiore, Presidente Alfredo Forestiero – L’Associazione Culturale “Ricomincio da tre” di Castelluccio Inferiore, che gestisce la Biblioteca Comunale, Presidente Giovanna Iacuzio.

Museo della Civiltà Contadina

Contrada Madonna della Neve

Apertura: Sabato e domenica: 09:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30

Visite a cura di: Circolo Culturale “Agora'” di Castelluccio Inferiore

Visite in lingua: Inglese

Si ringrazia il Circolo Culturale “AGORA'” di Castelluccio Inferiore – La Delegazione FAI di Potenza – Il Comune di Castelluccio Inferiore, Sindaco Paolo Francesco Campanella.

Cappella della Madonna della Consolazione O del Latte

Contrada Madonna del Latte

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato e domenica: 09:00 – 13:00 / 15:30 – 18:30

Visite a cura di: Sig. Giuseppe Pitillo – referente FAI di Castelluccio Inferiore, Pro-loco – Associazione Culturale “Ricomincio da tre”

Visite in lingua: Inglese

Si ringraziano le Sigg.re Flora Taranto e Stefania Esposito, proprietarie della cappella privata – La delegazione FAI di Potenza – Il Comune di Castelluccio Inferiore, Sindaco Paolo Francesco Campanella – La Pro-Loco di Castelluccio Inferiore, Presidente Alfredo Forestiero – l’Associazione Culturale “Ricomincio da Tre”, Presidente Giovanna Iacuzio.

LAURENZANA (PZ)

Segui il filo a Laurenzana

Chiesa Madre S. Maria Assunta

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 10:30 – 13:00

LAURIA (PZ)

Il Coro Ligneo del 1564

Via Cairoli

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 09:00 – 18:00

Domenica: 09:00 – 11:00 / 16:00 – 18:00

Visite a cura di: Ass. Culturale “Amici del Castello Ruggero” di Lauria, Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “N. Carlomagno”

MELFI (PZ)

Oasi Tabor: Panorami D’Arte, Natura e Fede

Oasi Tabor, Via Cristoforo Colombo snc

Apertura: Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Visite a cura di: Volontari FAI

Si indica come possibilità di parcheggio la piazza antistante il Municipio con possibilità di percorso lungo la Via Crucis.

MURO LUCANO (PZ)

Sentiero delle Ripe e dei Mulini

Via Pianello (inizio del percorso: Ponte del Pianello)

Apertura: Domenica: 10:00 – 13:00

Note: L’ultimo ingresso è previsto alle ore 12. Il tempo di percorrenza del Sentiero è circa un’ora.

Visite a cura di: volontari FAI

OPPIDO LUCANO (PZ)

Convento di S. Maria del Gesù Detto di S. Antonio *

Via Convento

Apertura: Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Visite a cura di: Circolo Culturale l’89, Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo “Francesco Giannone” di Oppido Lucano

Chiesa della Madonna del Belvedere *

Via Monte Belvedere

Apertura: Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Visite a cura di: Circolo Culturale l’89, Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo “Francesco Giannone” di Oppido Lucano

Chiesa Dell’Annunziata *

Via dell’Annunziata

Apertura: Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Visite a cura di: Circolo Culturale l’89, Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo “Francesco Giannone” di Oppido Lucano

RIVELLO (PZ)

Chiesa di Santa Barbara

Via Roma

Apertura: Sabato: 10:00 – 12:30 / 16:30 – 18:30

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto comprensivo Lagonegro, Rivello

SANT’ARCANGELO (PZ)

Chiesa e Convento di Santa Maria D’Orsoleo

Località Santa Maria di Orsoleo

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato e domenica: 09:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni: ISIS Carlo Levi, IPSASR Giustino Fortunato, Assessorato alla cultura Lucia Finamore

TOLVE (PZ)

Protagonisti e luoghi della cultura a Matera e in Basilicata

Villa Romana di San Pietro Possedimento di Domitia Lepida

Apertura: Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visite a cura di: Volontari FAI di Tolve, Archeoclub sede di Tolve “Tulbium”

IMPORTANTE: Prima di recarsi a visitare i luoghi è opportuno verificare sul sito web www.giornatefai.it eventuali modifiche di orari di apertura, variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse o imprevisti e la possibile chiusura anticipata delle code a causa della grande affluenza di pubblico.