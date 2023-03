Potenza, sicurezza stradale: incontro in Prefettura. I dettagli

Nuova riunione dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale domani, 16 marzo, alle ore 12,30, nella Sala Italia del Palazzo del Governo.

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro l’ha convocata per presentare la campagna informativa sull’educazione stradale di prossimo avvio e per approfondire il tema della mitigazione dei rischi derivanti da attività di cantiere e dalle relative perturbazioni del flusso di traffico.

Per quest’ultimo punto sarà presente l’Ing. Emanuele Renzi, Direttore Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali.

Alla riunione dell’Osservatorio, oltre ai suoi componenti istituzionali, è stato invitato anche l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata.a

