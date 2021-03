Potenza: Sindaco della provincia sottoposto a tampone! I dettagli

Il Sindaco di Balvano (PZ), Costantino Di Carlo, fa sapere alla cittadinanza di aver eseguito un tampone negli ultimi giorni dopo essere stato a contatto con un familiare riscontrato poi positivo.

Ecco cosa scrive in proposito:

“Carissimi,

negli ultimi giorni abbiamo avuto a Balvano (PZ) cinque casi positivi.

Quattro sono riconducibili ad un unico nucleo familiare.

Il quinto caso riguarda un mio familiare stretto, contagiatosi in ambito lavorativo.

Appena ho avuto il sospetto di poter essere potenzialmente contagiato, mi sono immediatamente isolato ed ho eseguito un tampone, fortunatamente con esito NEGATIVO.

Ieri ho seguito il Tampone Molecolare di cui ho appena avuto esito.

NEGATIVO.

Ciò nonostante rimarrò in isolamento ancora per qualche giorno in attesa del tampone di controllo, sperando che anche quest’ultimo confermi la NEGATIVITÀ.

Nel frattempo, tempo permettendo, mi do all’ORTO“.

