Potenza: chiesti immobili di proprietà comunale per le associazioni! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Gruppo Consiliare di Forza Italia di Potenza:

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia del Comune di Potenza da sempre riconosce il valore straordinario del mondo dell’associazionismo, che sia quello sociale, culturale o sportivo, il terzo settore rappresenta la parte più preziosa della nostra società ma anche quella che ha bisogno di maggiore attenzione da parte del Pubblico.

Per questi motivi il Gruppo Consiliare di Forza Italia, viste le reiterate richieste pervenute da parte delle Associazioni operanti sul territorio che necessitano di sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività, considerata la disponibilità di diversi locali di proprietà comunale che potrebbero essere assegnati in locazione a tali Associazioni con consequenziali entrate nel bilancio dell’Ente, chiede al Sindaco e all’Assessore competente di valutare l’attivazione di opportune procedure amministrative finalizzate alla messa a disposizione di immobili di proprietà comunale idonei a tale uso.

Sicuri della sensibilità del primo cittadino e dell’assessore al ramo auspichiamo che si possa procedere al più presto seguendo criteri imparziali che possano guardare alla reale esigenza delle associazioni ed alla loro operatività concreta sul territorio”.

